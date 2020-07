Anos após polêmica, Bruna Marquezine fala sobre 'ficada' com Tiago Iorc Video Credit: Bang Media - Duration: 01:18s - Published 4 days ago Anos após polêmica, Bruna Marquezine fala sobre 'ficada' com Tiago Iorc A estrela gravou o clipe da canção 'Eu Amei Te Ver' com o músico há alguns anos, e acabou sendo apontada como pivô da separação de Tiago e sua então namorada, Isabelle Drummond 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this