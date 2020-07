Bolsonaro com Covid-19: veja a reação dos artistas Video Credit: Bang Media - Duration: 01:44s - Published 1 week ago Bolsonaro com Covid-19: veja a reação dos artistas Após o presidente confirmar que testou positivo para o novo coronavírus, alguns famosos usaram as redes sociais para comentar a notícia 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this