Tech Bytes: TikTok Ban, Disney+ Hamilton, and Wearable AC

SAYS THE GOVERNMENT IS'LOOKING AT' BANNINGCHINESE-OWNED APPS ?
INCLUDINGTIKTOK.
ABC?S KENNETH MOTON HASTHE DETAILS IN TODAY?STECHBYTES.((KENNETH OC))IN TODAY'S TECH BYTES SECRETARYOF STATE MIKE POMPEO SAYS THEU-S IS LOOKING AT BANNING TIKTOKAND OTHER CHINESE SOCIAL- MEDIAAPPS OVER PRIVACY CONCERNS((VO))POMPEO SAID HE WOULDN'TRECOMMEND DOWNLOADINGTIKTOK UNLESS YOU QUOTE - "WANTYOUR PRIVATEINFORMATION IN THE HANDS OF THECHINESE COMMUNISTPARTY."TIKTOK IS THE SECOND-MOSTDOWNLOADED APP IN THE WORLDBEHIND ZOOM.((KENNETH VO))"HAMILTON" WAS A BIG HIT FOR OURPARENT COMPANY DISNEY'SSTREAMING SERVICE.IT DEBUTED FRIDAY, AND "DISNEYPLUS" DOWNLOADSWERE UP 74 PERCENT THROUGH THEHOLIDAYWEEKEND.((KENNETH VO))AND SONY'S NEW WEARABLE AIRCONDITIONER IS ON THE MARKET.THE REON POCKET IS ATTACHED TO ASPECIAL SHIRT - AND EXTENDSDOWN YOUR BACK JUST BELOW THENECK.IT PROMISES TO COOL YOU OFF BYMORE THAN 20 DEGREES BYVENTING WARM AIR AWAY FROM YOURBODY.IT SELLS FOR ABOUT 130 DOLLARS.HAPPY BIRTHDAY TO RINGO STARR!THE ICONIC BEATLES'