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President Trump to visit Florida
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:29s - Published
President Trump to visit Florida

President Trump to visit Florida

President Trump will be visiting Florida in Doral.

He will be discussing drug trafficking.

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NUMBERS IN FLORIDA WILL GO BACKDOWN BY THE TIME THE CONVENTIONHAPPENS IN AUGUST.PRESIDENT TRUMP IS PLANNING TOTRAVEL TO FLORIDA LATER THISWEEK.DURING HIS TRIP ON FRIDAY, TRUMPSAYS HE WILL FOCUS ON DRUGTRAFFICKING IN SOUTH AMERICA.

AWHITE HOUSE OFFICIAL SAYS TRUMPWILL VISIT U-S SOUTHERN COMMANDIN DORAL FOR A BRIEFING.DORAL IS IN MIAMI-DADE COUNTY,WHICH IS CURRENTLY EXPERIENCINGA HUGE CORONAVIRUS OUTBREAK.MIAMI-DADE COUNTY OFFICIALS




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