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SCOTUS upholds law that allows employers to refuse birth control coverage on religious grounds
Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:31s - Published
SCOTUS upholds law that allows employers to refuse birth control coverage on religious grounds

SCOTUS upholds law that allows employers to refuse birth control coverage on religious grounds

The Supreme Court has upheld Trump administration rules allowing some employers to refuse to provide free contraceptive coverage on religious grounds.

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IS CHANCE BIRTHCONTROL ANDCONTRACEPTION MAYNO LONGER BE FREETHROUGH THECOMPANY INSURANCEPLAN.THIS, AFTERTODAY'S RULING BYTHE U.S. SUPREMECOURT.OUR JOE ST.GEORGE IS INWASHINGTON ANDEXPLAINS THE IMPACTOF THIS RULING... ANDWHAT HAPPENS NEXT.ANOTHERCONSEQUENTIALRULING HERE AT THEUS SUPREME COURTIN WASHINGTONIMPACTING FAMILIES,PARTICULARLYWOMEN THAT MAYIMPACT ACCESS TOBIRTH CONTROL.YOU SEE WHEN THEAFFORDABLE CAREACT WAS SIGNED INTOLAW 10 YEARS AGO,PRESIDENT OBAMAMADE CLEAR THATWOMEN SHOULDHAVE ACCESS TOFREE BIRTH CONTROLON THEIR INSURANCEPLANS EVEN IF THEIRBOSSES DISAGREEDWITH PROVIDING IT.CHURCHES DIDN'THAVE TO COMPLY, BUTMANY RELIGIOUS ANDCONSERVATIVE NON-PROFITS LIKE THELITTLE SISTERS OFTHE POOR,UNIVERSITIES, HIGHSCHOOLS ANDHOSPITALS HAD TOOFFER IT.WELL THAT CHANGESTODAY WITH JUSTICESRULING IN A 7-2OPINION THAT IF ANEMPLOYER HAS ASINCERE MORALOBJECTION, THEYDON'T HAVE TO OFFERA FREECONTRACEPTIONTHROUGH THEIRINSURANCE PLANS.THE FEDERALGOVERNMENTESTIMATESANYWHERE BETWEEN70,000 TO 126,000WOMEN COULD NOWLOSECONTRACEPTIVECOVERAGE ACROSSTHE COUNTRY AS ARESULT.

MEANINGWOMEN MAY HAVE TOPAY $30-50/MONTHOUT OF POCKET.TODAY'S NEWSWASN'T THE ONLYVICTORY FORCONSERVATIVES.JUSTICES ALSORULED TEACHERSAND EMPLOYEES INRELIGIOUS SCHOOLSCAN'T SUE FORDISCRIMINATION LIKEEMPLOYEES IN OTHERBUSINESSES.

THEHIGH COURT ALSOANNOUNCINGTOMORROW WILL BETHE LAST DAY FOROPINIONS WHICHMEANS WE'LL FINDOUT IF THEPRESIDENT MUSTRELEASE HIS TAXRETURNS.AT THE SUPREMECOURT INWASHINGTON, I'M JOEST.

GEORGERESIDENTS WEREEVA




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