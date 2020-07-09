Dog at center of deadly dispute euthanized.

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PUT DOWN.
ON MONDAY -- PORTST.
LUCIE POLICE SAY 82-YEAR-OLD "RONALD DELSERRO"BURST INTO HIS NEIGHBOR'S HOME..
KILLING THE FATHER "GUYHANSMAN" AND HIS 11-YEAR-OLDDUAGHTER "HARPER" ..
POLICESAY THERE HAS BEEN AN ONGOINGDISPUTE BETWEEN THE NEIGHBORSFOR MONTHS OVER THE DOG -- AMASTIFF DEEMED DANGEROUS BYANIMAL CONTROL.
"ROXY" WASSURRENDERED BY THE GUNMAN'SWIFE.
RONALD DELSERRO WASFOUND DEAD INSIDE THE SECONDFLOOR BEDROOM OF THENEIGHBOR'S HOME.
ALTHOUGH ITREMAINS UNCLEAR AT THIS TIMEHOW HE DIE
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