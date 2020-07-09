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Dog at center of deadly dispute euthanized.
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:33s - Published
Dog at center of deadly dispute euthanized.
Roxy was taken to a veterinary clinic and humanely euthanized Wednesday.
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PUT DOWN.

ON MONDAY -- PORTST.

LUCIE POLICE SAY 82-YEAR-OLD "RONALD DELSERRO"BURST INTO HIS NEIGHBOR'S HOME..

KILLING THE FATHER "GUYHANSMAN" AND HIS 11-YEAR-OLDDUAGHTER "HARPER" ..

POLICESAY THERE HAS BEEN AN ONGOINGDISPUTE BETWEEN THE NEIGHBORSFOR MONTHS OVER THE DOG -- AMASTIFF DEEMED DANGEROUS BYANIMAL CONTROL.

"ROXY" WASSURRENDERED BY THE GUNMAN'SWIFE.

RONALD DELSERRO WASFOUND DEAD INSIDE THE SECONDFLOOR BEDROOM OF THENEIGHBOR'S HOME.

ALTHOUGH ITREMAINS UNCLEAR AT THIS TIMEHOW HE DIE




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JoshThicklin53

Joshua Thicklin RT @CBS12: Roxy, the female bull mastiff at the center of a dispute between neighbors that led to a double homicide in Port St. Lucie, was… 2 hours ago

CBS12

WPEC CBS12 News Roxy, the female bull mastiff at the center of a dispute between neighbors that led to a double homicide in Port St… https://t.co/ZFFN70SbR9 3 hours ago