Atriz de 'Glee' Naya Rivera desaparece após passeio de barco com filho de 4 anos Video Credit: Bang Media - Duration: 00:55s - Published 15 seconds ago Atriz de 'Glee' Naya Rivera desaparece após passeio de barco com filho de 4 anos Criança foi encontrada sozinha em embarcação; mergulhadores e policiais não encontraram nenhum vestígio da atriz até o fim da noite de quarta-feira (08) 0

