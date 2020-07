जगदीप के निधन से सदमे में बॉलीवुड सेलेब्स, कहा- आप Video Credit: LiveHindustan - Duration: 03:01s - Published 2 minutes ago जगदीप के निधन से सदमे में बॉलीवुड सेलेब्स, कहा- आप बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जगदीप के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। बुधवार को मुंबई में जगदीप का निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। ऐसे में मनोरंजन जगत के तमाम सेलेब्स उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 0

