Police: Man pulls gun on Mass. shopper not wearing face mask

THE PARKING LOT.ACCORDING TO POLICE, THE MANAGEROF THE WALGREENS TRIED TO BREAKIT UP.WHEN TWO MEN BEGAN ARGUINGBECAUSE ONE OF THEM WAS WEARINGA MASK AND THE OTHER WAS NOT.ACCORDING TO THE POLICE REPORT,THE MAN WEARING THE MASK SAID HEHAS STAGE FOUR LUNG CANCER.AND THE OTHER MAN SAID HE ALSOHAS A MEDICAL CONDITION, ONETHAT PREVENTS HIM FROM WEARING AMASK.CAM: THERE WAS ONE GUY IN HISCAR AND ONE OFF TO THE SIDE.AND THEY WERE YELLING ALL SORTSOF STUFF AT EACH OTHER.ABOUT HOW THEY WANTED TO, ABOUTHOW HE IS GOING TO FIGHT HIM,CALLING TH COPS, NASTY STUFFBASICALLY.DAVID: POLICE SAY ONCE IN THEPARKING LOT, THE MAN WITH THEMASK USED HIS CAR TO BOX THEOTHER IN.THEN POINTED A GUN AT HIM ANDPRETENDED TO SHOOT IT, BUTDIDN’T ACTUALLY FIRE.