Condado de Tehama recibirá fondos por alivio del Coronavirus

shares ShareTweetSavePostSend El condado de tehama podía recibir ayuda financiera de la ley cares act. Se espera que el condado reciba un poco ás de 6 millones de ólares. El administrador del condado de tehama, bill goodwin, dice que se espera que el dinero ayude con los servicios de seguridad social y ública. Goodwin dice que el condado tendá que justificar cada centavo que recibe. Si el condado no puede hacer eso, entonces esos ólares se quedaán con el estado y el estado podía reasignar ese





