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Memorial service plans set for Salinas Mayor Joe Gunter
Video Credit: KSBW - Duration: 00:51s - Published
Memorial service plans set for Salinas Mayor Joe Gunter
Public viewing is set for Saturday
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PLANS ARE SET FORSALINAS MAYOR JOEGUNTER...WHO PASSEDAWAY LAST MONTH.THIS SATURDAY...THERE WILL BE AVIEWING FOR THE PUBLICTO PAY THEIR RESPECTS.THAT WILL TAKEPLACE AT STRUVE ANDLAPORTE MORTUARYFROM 12 TO 4 IN THEAFTERNOON...MASKS WILL BEREQUIRED..##"WE ARE JUST ASKING THEPUBLIC, THAT PLEASE IF YOUWOULD JUST ADHERE TO THECOVID ID ADHERENCES ANDMAKE SURE THEY ARE SPACEDOUTSIDE.

THEY ARE GOING TOKEEP THE TRAFFIC FLOWINGTHROUGH TO PAY THEIRRESPECT TO JOE GUNTER.BUT AT THE SAME TIME, IFTHERE IS A LINE OUTSIDE JUSTTO MAKE SURE EVERYBODY HASTHEIR MASKS ON AND JUSTKEEPING SAFE DISTANCE."NEXT WEEK....FUNERAL SERVICES WILLBE HELD FOR FAMILYAND FRIENDS PERMAYOR GUNTER'SWISHES...HE WILL BE LAID TOREST AT THE CALIFORNIACENTRAL COASTVETERANS CEMETARY.### FOR THE FIRST TI




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Credit: CBS 4 WCCO Minnesota     Duration: 29:14Published