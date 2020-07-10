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Back The Blue Rally Saturday 11am
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:36s - Published
Back The Blue Rally Saturday 11am
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World."RAILEY WANTS THE BLACK LIVESMATTER MOVEMENT, youngpeople, THE ELDERLY, ANDANTI OR PRO POLICE PEOPLE TOCOME TOGETHER AND UNITE ASONE PEACEFULLY.AND SHE HOPES TOMORROW WILLBE THE BEGINNING OFSOMETHING NEW.BACK THE BLUE POLICEMARCH/RALLY WILL BETOMORROW, JULY 11TH AND 11AMhere at LAFORTUNE PARK.organizers will have WATERBOTTLES, AND SOCIALDISTANCING IS ENCOURAGED FORSAFETY.

LIVE IN TULSA'SLAFORTUNE PARK, TATIANNATAYLOR, 2 WORKS FOR YOUGOVERNOR STITT -- WEIGHINGIN ON A WEDNESDAY FUNDRAISERTHAT




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