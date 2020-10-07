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Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 7/10/20
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:18s - Published
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 7/10/20
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 7/10/20
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6'S)THE SOUTHERNFRINGE OF ADISTURBANCE TOOUR NORTHTRIGGERED A FEWTHUNDERSTORMS INIDAHO'S WESTCENTRAL MOUNTAINSEARLY THISMORNING, BUT THATACTIVITY WILLDISSIPATE BYSUNRISE AND LEADTO A SUNNY DAY FOROUR ENTIRE VIEWINGAREA.

THE WIND HASPICKED UP A BIT INRESPONSE TO THATSYSTEM, THOUGH,AND TEMPERATURESWILL DIP JUST ATOUCH TODAY ASWELL, WITH A HIGHOF 89 LIKELY IN BOISETHIS AFTERNOON.FOR SATURDAY,DANGEROUSLY HOTCONDITIONS AREEXPECTED ASNEARLY ALL OF THETREASURE ANDMAGIC VALLEYS WILLAPPROACH OR TOP100 DEGREES, THEHOTTESTTEMPERATURESWE'VE SEEN SO FARTHIS SEASON.

A COOLFRONT FOR SUNDAYWILL BRING IN SOMEQUICK RELIEF,THOUGH, WITH ACOOL WIND ANDAFTERNOON HIGHSBACK DOWN INTOTHE MID 80S.

NOPRECIPITATION ISEXPECTED WITH THISFRONT, ANDCONDITIONS REMAINDRY AND COOLERTHAN AVERAGETHROUGH THEMIDDLE OF NEXTWEEK.




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