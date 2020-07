Kanye West pense pouvoir créer un monde meilleur s'il devient président Bang Media - Duration: 00:34s - Published 2 weeks ago Video Credit:- Duration: 00:34s - Published Kanye West pense pouvoir créer un monde meilleur s'il devient président Le rappeur est convaincu qu'il pourrait changer les choses s'il venait à être élu lors des élections présidentielles de 2020. 0

Related videos from verified sources Kanye West estaria reavaliando decisão de concorrer à Casa Branca



Após alegações de que Kanye West havia desistido de sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, o rapper insinuou que ainda está na corrida eleitoral Credit: Bang Media Duration: 00:49 Published 1 week ago