Lil Nas X partage un extrait de sa nouvelle chanson Bang Media - Duration: 00:57s - Published 3 weeks ago Video Credit:- Duration: 00:57s - Published Lil Nas X partage un extrait de sa nouvelle chanson Après avoir révélé que son premier album serait bientôt fini, l'artiste a donné un petit aperçu de son prochain single à ses fans. 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this