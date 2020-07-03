Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

8:30 a.m. COVID-19 update
Video Credit: KMBC - Duration: 01:01s - Published
8:30 a.m. COVID-19 update
8:30 a.m. COVID-19 update
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

CAN HE MAYOR QUINTON LUCAS WILLMAKE AN ANNOUNCEMENT CONCERNINGMASKS AND COVID-19.NOW THE MASK MANDATE WENT INTOEFFECT IN KANSAS CITY JUNE THE29TH, AND IT’S SET TO EXPIREJULY 13TH.THE MAYOR IS EXPECTED TO EXTENDTHAT MANDATE THOUGH AND GIVE USAN UPDATE INTO THE EFFORTS TOSTOP THE SPREAD OF COVID-19.NOW YOU CAN WATCH THE MAYOR’SANNOUNCEMENT THIS MORNING AT9:30 ON KMBC AND WE AREEXPECTING THE LATEST UPDATES ONTHE CORONAVIRUS IMPACT IN BOTH,KANSAS AND MISSOURI TODAY, HEREARE WHERE THINGS STAND IN THERIGHT NOW 398 NEW CASES REPORTEDIN THE NINE COUNTY AREA JUSTYESTERDAY THIS CHART SHOWS THEPERCENTAGE OF TESTS THAT ARECOMING BACK POSITIVE AND THATHAVE COME BACK POSITIVE OVER THELAST TWO WEEKS NOW IN KANSAS10.4% ARE POSITIVE RIGHT NOW INMISSOURI 6.2% COMPARE THAT TOTHE NATIONAL AVERAGE, WHICH IS8.2% AND YOU CAN GET THE LATESTCORONAVIRUS UPDATES AT KMBC.COM.AND ON OUR KMBC 9 NEWS APP.YOU’LL FIND THE LATEST STORIESINFECTION.AN




You Might Like

Related news from verified sources

Tubi share price soars 250% with COVID-19 business update

After a COVID-19 update released before trade this morning, the Tubi Ltd (ASX:2BE) share price soared...
Motley Fool - Published

Watch: National COVID-19 update

The Prime Minister is speaking live with a COVID-19 update shortly. It follows a national cabinet...
SBS - Published

Morneau facing pressure to unwind massive COVID-19 support programs ahead of fiscal update

OTTAWA — Finance Minister Bill Morneau is facing calls to begin unwinding key COVID-19 support...
National Post - Published


Tweets about this


Related videos from verified sources

Covid update: Bali island reopens; India's 8 states have 90% active cases [Video]

Covid update: Bali island reopens; India's 8 states have 90% active cases

From the tourist hotspot of Bali reopening after a 3-month lockdown, to 8 states in India accounting for 90% of the active cases - here are the top ten news updates on the Covid-19 pandemic. India is..

Credit: HT Digital Content     Duration: 03:34Published
UPDATE: Gov. Sisolak announces some bars will close in certain counties [Video]

UPDATE: Gov. Sisolak announces some bars will close in certain counties

Nevada Gov. Steve Sisolak has announced that starting at 11:59 p.m. on July 10 bars in select Nevada counties will return to Phase 1 and have to close as COVID-19 cases in the state are on the rise.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 02:30Published
Thursday 9 p.m. COVID-19 update [Video]

Thursday 9 p.m. COVID-19 update

Thursday 9 p.m. COVID-19 update

Credit: KMBC     Duration: 01:04Published