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Bars in Las Vegas to close at midnight
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:00s - Published
Bars in Las Vegas to close at midnight

Bars in Las Vegas to close at midnight

Bars in Las Vegas to close at midnight after Nevada Gov.

Sisolak announced that bars that don't serve food would return to Phase 1.

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DOWN ONCE AGAIN.GOVERNOR SISOLAK IS TAKING ASTEP BACK ON HIS ROAD TORECOVERY PLAN--AS COVID CASESCONTINUE TO RISE IN THE SILVERSTATE.AT A PRESS CONFERENCE LASTNIGHT, SISOLAK QUOTEDINFECTIOUS DISEASE EXPERTDOCTOR ANTHONY FAUCI - SAYINGCONGREGATING IN BARS IS ONE OFTHE MOST DANGEROUS THINGSPEOPLE CAN DO.FEDERAL OFFICIALS WARN THAT IFTHE STATE DOESN'T LOWER THENUMBER OF CASES SOON - WE COULDOVERWHELM HOSPITALS.WHEN YOU NEED A HOSPITAL ROOM,WHEN YOU NEED AN ICU ROOM, YOUNEED IT NOW.YOU NEED IT WHEN YOU'RE SICK.AND THESE CASES ARE SURGING ANDYOU CAN SEE THESE DASHBOARDSTHEY'RE GOING UP 40,50,60 ADAY.THE GOVERNOR'S DIRECTIVEIMPACTS BARS AND TAVERNS THATDO NOT SERVEFOOD..THAT INCLUDES BARS INSIDECASINOS..IT'S ONLY FOR CERTAIN COUNTIES- THOUGH CLARK COUNTY ANDWASHOE COUNTY ARE CERTAINLY ONTHE LIST.THE BAR SHUTDOWN GOES INTOEFFECT AT MIDNIGHT TONIGHT.LET'S GO TO 13 FIRST ALERTMETEOROLOGIST DANI BECKS




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TripleXB

TripleXB RT @VitalVegas: Putting the "boo" in "booze": Many Las Vegas bars close at midnight tonight. Get details: https://t.co/93FCegnyH7 41 minutes ago

VitalVegas

Vital Vegas Putting the "boo" in "booze": Many Las Vegas bars close at midnight tonight. Get details: https://t.co/93FCegnyH7 46 minutes ago

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Huckleberry @IngramElizabeth This is a misunderstanding, they are closing all bars (for two weeks minimum) in some areas of NV,… https://t.co/KtKjZDkHaM 56 minutes ago

VegasOct1FAC

Beth @TerezPaylor @YahooSports Vegas is starting to shut down again. All bars must close by midnight tonight. All BARS.… https://t.co/jiC9xGsmXQ 1 hour ago

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technicat RT @ClarkCountyNV: Reminder: bars in certain counties in Nevada (that includes #ClarkCounty) return to Phase 1 restrictions. Bars that don'… 2 hours ago

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Clark County Nevada Reminder: bars in certain counties in Nevada (that includes #ClarkCounty) return to Phase 1 restrictions. Bars that… https://t.co/9j06Nq9eKL 5 hours ago

Mac_Vegas

VegasMac 💢 @MoonBacon1 @GoldenGateVegas Nope...ALL Bars ordered to close @ midnight tonight no bar top can be used until furth… https://t.co/hLOS7ZrGe2 6 hours ago

THEtopdawgLV

Top Dawg LV So as of tonight at midnight, ur boyz unemployed again. Vegas local bars and taverns ordered to close their doors,… https://t.co/N57AdjQ4nf 7 hours ago


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