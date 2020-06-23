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Final steel beam added to FC Cincinnati's new stadium
Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 00:49s - Published
Final steel beam added to FC Cincinnati's new stadium

Final steel beam added to FC Cincinnati's new stadium

Officials say construction of West End Stadium is on track for completion in time for the 2021 season.

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A BIG MILESTONE FOR A BIGPROJECT.CREWS HAVE BUILT THELAST STEEL BEAM -- THAT WILLFORM THE FRAME OF THE NEW FCCINCINNATISTADIUM!WE GOT A LOOK INSIDETHE TWO HUNDRED AND 50áMILLION DOLLAR WEST ENDSTADIUM THIS AFTERNOON.IT WILLBE HOLD TO HOLD 26-THOUSANDSCREAMING SOCCER FANS -- ALLCOVERED BY A CANOPY ROOF.THEEAST SIDE OF THE STADIUM WILLFEATURE A UNIQUE L-E-DLIGHTING DISPLAY.AND F-CCINCINNATI SUPERFANS WILLMARCH INTO THE STADIUM -- UP A30 FOOT GRAND STAIRCASE.as a kid from westwood, i'm ofcourse very proud of what thiswill mean for cincinnati as alegacy.

This stadium willrepresent cincinnati on theworld stage in the globalsport ofsoccer.OFFICIALS SAYCONSTRUCTION IS ON TRACK-- ANDWILL OPEN AT THE START OF THE2021 SEAS




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