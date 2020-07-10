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Many calling for boycott of Goya Foods
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:37s - Published
Many calling for boycott of Goya Foods

Many calling for boycott of Goya Foods

Many calling for a boycott of Goya Foods after the companies CEO praised Donald Trump.

#GoyaAway

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PRESIDENT TRUMP THURSDAY.THE BRAND IS A STAPLE IN MANYLATINO HOUSEHOLDS.GOYA C-E-O ROBERT UNANUE-- WAS INVITED TO THE WHITEHOUSE AS PART OF TRUMP'SHISPANIC PROSPERITYINITIATIVE-- THAT'S ANEXECUTIVE ORDER AIMED ATIMPROVING HISPANIC AMERICANS'ACCESS TO EDUCATIONAL ANDECONOMIC OPPORTUNITIES.AFTER THE BRIEF REMARKS IN THEWHITE HOUSE ROSE GARDEN...THE HASHTAG GOY-AWAY STARTEDTRENDING ON SOCIAL MEDIA.ON FOX NEWS TODAY, UNANUE SAIDHE WILL NOT APOLOGIZE...AND SAID A BOYCOT AMOUNTS TOSHUTTING DOWN FREE SPEECH.FOR THE FIRST TIME, WE'REHEARING FROM GHISLANE




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starvive123

[email protected] Many calling for boycott of Goya Foods https://t.co/Tbnigv6hTs via @YouTube 6 minutes ago

Audie_Murphy45

Audie Murphy RT @Gothamresist: U.S. News headline reads "Many customers call for boycott of Goya." What a crock of shit! How could they possibly know… 9 minutes ago

scott3806

S. Knox RT @GoBulldogs22: Libs are calling for a boycott of #Goya Foods, bc the CEO supports #Trump. Please support this company! They gave over 18… 23 minutes ago

lyndonchat

Hometown Patriot I seriously doubt that ANY of the "Many customers" calling for the boycott of Goya foods are customers at all! 54 minutes ago

Gothamresist

Gotham Resistance U.S. News headline reads "Many customers call for boycott of Goya." What a crock of shit! How could they possibly… https://t.co/geMkYdRkpz 1 hour ago

MountDriver

QforTruth RT @BillVe3: "Many customers call for boycott of Goya Foods after CEO praises Trump’s leadership". Actually, not true. There are far more c… 2 hours ago

Bronoske

Ray RT @sgtbetsysmith: Twitter is trying to stoke the political hatred against @GoyaFoods by saying "many" customers are calling for a boycott.… 2 hours ago

Main_thing_1st

keep_the_main_thing @igorvolsky @GoyaFoods Yay @GoyaFoods for putting needy people first! I cannot BELIEVE so many of you are calling t… https://t.co/s5JvhbCU9D 3 hours ago


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