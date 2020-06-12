Friday 10 p.m. COVID-19 update

STORY.LARA: NEW TONIGHT, PLATTE COUNTYHEALTH OFFICIALS HAVE ISSUED AMASK MANDATE TO TAKE EFFECT NEXTTHURSDAY.BUSINESSES ARE BEING ASKED TOPOST A SIGN THAT SAYS MASKS MUSTBE CONTINUOUSLY WORN.HEALTH OFFICIALS SAY THE NUMBEROF COVID CASES HAS NEARLYTRIPLED IN THE LAST TWO WEEKS INPLATTE COUNTY.THE KANSAS CITY, MISSOURI MASKREQUIREMENT WILL STAY IN EFFECTINDEFINITELY.MAYOR QUINTON LUCAS SAYS IT’STHE BEST WAY TO SLOW DOWN THERISING NUMBER OF COVID-19 CASES.HE SAYS MOST PEOPLE ARE WEARINGMASKS NOW, BUT OTHERS NEED TOSTART.THE MAYOR SAYS WE’RE GOING TOHAVE TO LEARN TO COEXIST WITHCOVID-19 FOR THE TIME BEING.