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Financial Focus for July 10
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:15s - Published
Financial Focus for July 10

Financial Focus for July 10

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Walmart+ nears launch date with subscription service similar to Amazon Prime.

Analysis shows that masks being worn in the US can save money by assisting the slowing of COVID-19 and the lifting of lockdowns sooner.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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WALL STREET...THE DOW...NASDAQ...AND S-AND-P-500 ALL UP AROUND1%AND GAMING...BOYD CLOSING EVEN.CAESARS DOWN SLIGHLY MGM UPMORE THAN 1%LAS VEGAS SANDS UP 2% WYNNUP 4% RED ROCK RESORTS UP 1%WALMART IS PLANNING TO STARTITS OWN MEMBERSHIP PROGRAM.THE RETAILER IS REPORTEDLYCLOSE TO LAUNCHING A SERVICESIMILAR TO AMAZON PRIME.WALMART "PLUS" IS SET TO BEUNVEILED THIS MONTH..."RE-CODE" REPORTS...A YEARLY SUBSCRIPTION IS 98DOLLARS...IT INCLUDES SAME-DAYDELIVERY..., FUEL DISCOUNTS,AND OTHER PERKS.GROCERY OPTIONS ARE ALSOREPORTEDLY INCLUDED...TO TAKE ON AMAZON'S OWNERSHIPOF WHOLE FOODS.EXPERTS ARE SAYING MASKS WILLSAVE LIVES.... AND SAVE MONEY.AN ANALYSIS BY GOLDMAN SACHSSHOWS...IF THERE WERE A MANDATE FOREVERYONE IN THE U-S TO WEARMASKS...LOCKDOWNS COULD END EARLIER.THAT WOULD PREVENT ABOUT A "5-PERCENT' LOSS OF THE GROSSDOMESTIC PRODUCT....WHICH WOULD END UP SAVING EACHPERSON ABOUT "3-THOUSAND" PERYEAR TONIGHT'S FINANCIALFOCUS IS BROUGHT TO YOU BY"CLARK COUNTY CREDIT UNION"..COMING UP ON 13 ACTION NEWS




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