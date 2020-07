Idrs Elba revela planos para adaptação de 'Luther' Video Credit: Bang Media - Duration: 00:51s - Published 2 minutes ago Idrs Elba revela planos para adaptação de 'Luther' Após ter interpretado o personagem por cinco anos na série da rede BBC, o astro revelou que uma adaptação para as telonas estaria nos planos de alguns produtores 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this