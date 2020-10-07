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Yes! Pics - 7/10/20
Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 00:31s - Published
Yes! Pics - 7/10/20
Here are the viewer photos that made the air tonight.
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LET'S TAKE A LOOK AT TONIGHT'SYES PICS.TERESA LEISING STARTS US OFF...WITH THIS PICTURE OF HERGRANDSON..

BENSON..PLAYING HIS VIDEO GAME... WHILELITTLE BROTHER..

LIAM..

WASN'THAVING IT -- BECAUSE HEWANTED TO PLAY TOO.THEN - PAULA LUPRO SENT US THISPICTURE... OF HER 19 MONTH OLDGRANDDAUGHTEREVERLEIGH... ENJOYING SOMEPRETTY FLOWERS.AND FINALLY... KATHY CRAWFORDSENT IN THIS SHOT OF ZIGGY'SEASTER OUTFIT.IF YOU HAVE A PICTURE YOU'D LIKETO SHARE, SEND US AN EMAIL TO




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Spoon891

Spoon89 🇺🇸 🇲🇽 @comic_old @lathdin Yes, I remember you showing pics of it and tweeting about the foxes while playing. 1 minute ago

jaeminaegiya

에리 🌹┋ ⁷ᴰᴿᴱᴬᴹ ⁱˢ ʰᵃᵖᵖᵉⁿⁱⁿᵍ‼️ RT @mojjisungie: dreamzens are so weak, dreamies just shared some pics of their hands and then they all started to bawl their eyes out. ye… 3 minutes ago

XLSarge

Wuz Fuzz @WSBT Yes to both. If you send an email address, I’ll send more pics. 3 minutes ago

BethanyBergArt

Beth B. @CaraidArt Right?? I have a bunch of pictures of them in my reference folder because my brain goes to the exact sam… https://t.co/dvtfhuj3xT 6 minutes ago

10DRlP

ً hand group pics = cb teaser yes i think ive connected the dots https://t.co/nnejKET1LD 6 minutes ago

davidro17282291

David @foxyknoxy99 @manairport @AntonovCompany @NATS @MENnewsdesk Yes, great pics I saw her go overhead, even though so… https://t.co/elQe9SjYDK 9 minutes ago

serlenarose

lena ! 🧠 ➐ RT @yoocarloss: yes I post pics here for no one to notice them :) https://t.co/j5Z8T9VDMz 14 minutes ago

akuadalahlarry

Larry LGI SIBUK RL😭 Gallery : so how many times will you save this man pics? Me : yes https://t.co/YjcjXeofbr 17 minutes ago


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