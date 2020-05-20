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Comet gets closer to Earth
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:48s - Published
Comet gets closer to Earth
Visible in Northwest sky tonight
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CHECK THIS OUT - THIS COMETMADE IT'S WAY NEAR US AND YOUMAY HAVE SEEN IT IN THE SKYLAST NIGHT.THIS IS COMETNEO-WISE.

RIGHT NOW THE BESTTIME TO SEE IT IS IN THE EARLYSEE IT IS IN BEST TIME TOSEE IT IS IN THE EARLY MORNINGHOURS - BUT AS THE WEEKS GO ONIT WILL SHIFT TO MORE LATENIGHT HOURS.ACCORDING TO THEOBSERVER - THIS COMETWAS LOCATED ABOUT 19MILLION MILES FROM THE SUN -OVER THE COURSE OF SEVERALWEEKS THE COMET MOVED CLOSERTO THE SUN AND TO US HERE ONEARTH NOW ABOUT 64 MILLIONMILES AWAY!

SOME ASTRONOMERSTHINK IT MAY BE A ONCE IN ALIFETIME COSMIC SIGHTINGS.




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