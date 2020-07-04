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Idaho hits another record in coronavirus cases as statewide cases reach over 10,000
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:42s - Published
Idaho hits another record in coronavirus cases as statewide cases reach over 10,000

Idaho hits another record in coronavirus cases as statewide cases reach over 10,000

Idaho hits another record in coronavirus cases as statewide cases reach over 10,000.

Idaho has seen the highest growth rate of coronavirus cases in the country since reopening in mid-May at nearly 1,500%.

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RECORD.THE STATEREPORTING 577CONFIRMED ANDPROBABLE CASESTODAY... AFTER TWOWEEKS OF UPWARDTRENDS.IDAHO NOW HAS 10-THOUSAND - FIVEHUNDREDCONFIRMED ANDPROBABLE CASES..ANOTHER DEATHBRINGS THE STATE'STOTAL TO 102... ASTHE NUMBER OFDEATHS..

ANDPERCENTAGE OFPOSITIVE CASESCONTINUES TO CLIMBIN IDAHO..GOVERNOR BRADLITTLE ANNOUNCEDTHURSDAY..

THESTATE WILL REMAININ STAGE 4 OF HISREOPENING PLANFOR ANOTHER TWOWEEKS...ADA COUNTY...REMAINS IN AMODIFIED STAGE 3.THE NEW YORKTIMES ..

REPORTINGIDAHO HAS SEEN THEHIGHEST GROWTHRATE OFCORONAVIRUSCASES IN THECOUNTRY..

SINCEREOPENING IN MID-MAY... AT NEARLY15-HUNDREDPERCENT.




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