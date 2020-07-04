Idaho hits another record in coronavirus cases as statewide cases reach over 10,000.

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RECORD.THE STATEREPORTING 577CONFIRMED ANDPROBABLE CASESTODAY... AFTER TWOWEEKS OF UPWARDTRENDS.IDAHO NOW HAS 10-THOUSAND - FIVEHUNDREDCONFIRMED ANDPROBABLE CASES..ANOTHER DEATHBRINGS THE STATE'STOTAL TO 102... ASTHE NUMBER OFDEATHS..
ANDPERCENTAGE OFPOSITIVE CASESCONTINUES TO CLIMBIN IDAHO..GOVERNOR BRADLITTLE ANNOUNCEDTHURSDAY..
THESTATE WILL REMAININ STAGE 4 OF HISREOPENING PLANFOR ANOTHER TWOWEEKS...ADA COUNTY...REMAINS IN AMODIFIED STAGE 3.THE NEW YORKTIMES ..
REPORTINGIDAHO HAS SEEN THEHIGHEST GROWTHRATE OFCORONAVIRUSCASES IN THECOUNTRY..
SINCEREOPENING IN MID-MAY... AT NEARLY15-HUNDREDPERCENT.
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