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Weigh in on CCSD's reopening plan
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
Weigh in on CCSD's reopening plan

Weigh in on CCSD's reopening plan

Today, Superintendent Dr. Jesus Jara and the board of Trustees president Lola Brooks are hosting a virtual town hall asking parents to weigh in on the reopening plan.

That meeting takes place at 4:30 this afternoon.

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ARE HOSTING A VIRTUAL TOWN HALL- ASKING PARENTS TO WEIGHIN ON THE REOPENING PLAN.THE MEETING STARTS AT 4:30 THISAFTERNOON.LAST WEEK - THE CCSD BOARD OFTRUSTEES VOTED TO MOVE FORWARDWITH THE PROPOSED REOPENINGPLAN.NOW THE PROPOSAL IS HEADED TOTHE STATE EDUCATION DEPARTMENTFOR APPROVAL.IF IT'S APPROVED--- THE PLANWILL COME BACK TO THE BOARD FORPREFERENCES ON WHAT SCHOOLSHOULD LOOK LIKE IN THE FALL.YOU CAN FIND IT AT K-T-N-V DOTCOM SLASH LINKS.TODAY--- NEVADA LAWMAKERS ARE




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