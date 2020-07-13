Weigh in on CCSD's reopening plan

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ARE HOSTING A VIRTUAL TOWN HALL- ASKING PARENTS TO WEIGHIN ON THE REOPENING PLAN.THE MEETING STARTS AT 4:30 THISAFTERNOON.LAST WEEK - THE CCSD BOARD OFTRUSTEES VOTED TO MOVE FORWARDWITH THE PROPOSED REOPENINGPLAN.NOW THE PROPOSAL IS HEADED TOTHE STATE EDUCATION DEPARTMENTFOR APPROVAL.IF IT'S APPROVED--- THE PLANWILL COME BACK TO THE BOARD FORPREFERENCES ON WHAT SCHOOLSHOULD LOOK LIKE IN THE FALL.YOU CAN FIND IT AT K-T-N-V DOTCOM SLASH LINKS.TODAY--- NEVADA LAWMAKERS ARE
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