Estudiantes internacionales de Chico State podrían ser deportados

shares ShareTweetSavePostSend Recientemente les hemos informado sobre el riesgo que miles de estudiantes internacionales tienen de ser deportados, si no inscriben una materia presencial antes del inicio del otoño. Johan castellanos habó con un estudiante italiano de chico state y nos dice como se siente... "y mire un arículo diciendo ah inmigracón va a deportar los estudiantes internacionales i was.. No. That can't be true". Matteo mazzella es estudiante de ltimo año de diseño gáfico en chico state. L es de italia y llego hace seis años a los estados unidos, aí que siente este pís como su hogar. "me devaste mucho que ellos esán cercando (tratando) de deportarnos a nosotros que estamos aqí para estudiar para aprender". Y es que seún ice aquellos estudiantes internacionales, que no tengan inscrita al menos una materia presencial, o hasta una unidad, seán deportados. Adeás la materia tiene que estar dentro del plan de estudios de su carreja en especifico. "no me parece justo pero de verdad que no me sorprende. Aqí yo tengo muchos amigos mexicanos y todos ellos tiene como historias de familia con la inmigracón y todos son muy devastantes para escucharlos". Para ayudar, cumbia padilla, quien tambén estudia en chico state, creo una lista de las materias que los estudiantes pueden tomar, y las compartó a traés de su ágina de instagram. " yo pienso que es una situacón muy horrible y los estudiantes tiene mucho stress para buscar las clases y yo pienso yo puedo hacerlo y sacar todo el estés para buscar las clases". A nivel nacional ya hay varios esfuerzos para detener esta poítica, entre ellos una demanda interpuesta por el fiscal general de california xavier becerra. Tambien hay una demanda interpuesta por las universidades elite harvard and mit, a las que hoy se unieron 200





