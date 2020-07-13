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NFL unveils mouth shield to protect players
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:30s - Published
NFL unveils mouth shield to protect players

NFL unveils mouth shield to protect players

The NFL has unveiled a new prototype mouth-shield designed to reduce the spread of coronavirus.

Players are set to start testing it this week.

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OF CORONAVIRUS.PLAYERS ARE SET TO STARTTESTING IT THIS WEEK.YOU CAN SEE HERE, THE OAKLEY-BRANDED SHIELD IS PLACED BEHINDTHE FACE MASK.IT HAS OFF-SET VENTS AND AFILTER LINED UP DIRECTLY INFRONT OF THE MOUTH.COMBINED WITH A VISOR -- A MOREDETAILED DRAWINGS SHOWS THEENTIRE FACE AREA BEING COVERED.THE LEAGUE AND THE PLAYERSUNION HAVEN'T YET FINALIZEDHEALTH AND SAFETY PROTOCOLS FORTHE SEASON - WHICH IS SET TOSTART IN SEPTEMBER.




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