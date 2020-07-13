NFL unveils mouth shield to protect players

|
OF CORONAVIRUS.PLAYERS ARE SET TO STARTTESTING IT THIS WEEK.YOU CAN SEE HERE, THE OAKLEY-BRANDED SHIELD IS PLACED BEHINDTHE FACE MASK.IT HAS OFF-SET VENTS AND AFILTER LINED UP DIRECTLY INFRONT OF THE MOUTH.COMBINED WITH A VISOR -- A MOREDETAILED DRAWINGS SHOWS THEENTIRE FACE AREA BEING COVERED.THE LEAGUE AND THE PLAYERSUNION HAVEN'T YET FINALIZEDHEALTH AND SAFETY PROTOCOLS FORTHE SEASON - WHICH IS SET TOSTART IN SEPTEMBER.
|
You Might Like
|
Related news from verified sources
|
Tweets about this