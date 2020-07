Primera muerte por covid-19 en el Condado de Glenn Video Credit: KHSL - Published 2 minutes ago Primera muerte por covid-19 en el Condado de Glenn El Condado de Glenn registro su primera muerte por covid-19 según lo confirmaron las autoridades de salud. La persona tenía más de 70 años de edad. 0

shares ShareTweetSavePostSend Hoy el condado de glenn anuncio su primera muerte por coronavirus. Las autoridades dicen que el paciente fallecó por complicaciones relacionadas al covid-19. Se trata de una persona, que viía en la parte norte del condado, con ás de 70 años de edad. Señalan que esta persona estuvo por un tiempo prolongado en el hospital y teía últiples condiciones de salud cónicas. No se sabe exactamente como contrajo el coronavirus. Este condado tiene 190 casos de los cuales 29 siguen activos y 160 se han





