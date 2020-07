Condado de Tehema quiere más libertad en decisiones por Covid-19 Video Credit: KHSL - Published 2 minutes ago Condado de Tehema quiere más libertad en decisiones por Covid-19 Líderes quieren pedirle al gobernador Newsom, más autonomía con respecto a sesiones en el ámbito económico. Esto frente a una eventual inclusión, en la lista de monitoreo por Covid-19. 0

shares ShareTweetSavePostSend El condado de tehama quiere pedirle al governador newsom, ás independencia en temas relacionados con el coronavirus. Ellos quieren que sea el condado y no el estado, quienes decidan cuando reabrir o cerrar la econoía. Johan castellanos estuvo en corning y nos trae reacciones a esta noticia. Que te dijeron las personas. Las reacciones son mixtas. Eso si la personas que entreviste me dicen que no los debeían medir bajo las mismas reglas de ciudades grandes como losángeles o san francisco. A pesar que el gobernador newsom insiste que son los gobiernos locales quienes deben decidir por si mimsos hasta que sean agregados a la lista de monitoreo. Pkg la junta de supervisores del condado de tehama, esá discutiendo la posibilidad de pedirle al gobernador newsom, que les de autonoía para poder tomar decisiones para el condado. Esto en anticipacón a ser agregados a la lista de condados monitoreados. Recordemos que el condado de tehama ún no esá en esta lista. Su objetivo es que sean las autoridades locales, las que decidan cuando o que restricciones imponer para seguir con la reapertura ecoómica, en lugar del estado. Pero hay quienes no esán de acuerdo y piensan que se deben seguir las rdenes a nivel estatal. Maía guadalupe lucatero "yo pienso que lo que indique a nivel del estado. Se mandara todo solo, te imaginas como fueran las cosas, siempre hay en cada lugar alguien que lleva las decisiones." Hilda sanchez- trabaja en una neveía "pues yo pienso que debeía ser del gobernador para que haya un poquito ás de control porque de por si ahorita las cosas esán bien descontroladas". En la carta el condado indica que, el gobernador debe tener en cuenta que los focos de contagio a nivel local se han dado por reuniones privadas, y no en los restaurantes u otros establecimientos comerciales. Davis vargas es dueño del restaurante condor marka y l esá de acuerdo con que el control se haga a nivel local. "hay veces las decisiones que se dan a nivel estatal no esán tan al tanto de todas las realidades de cada lugar y en este caso la autoridad local conoce su comunidad conoce su realidad". Davis me dijo que los pequeños negocios como los restaurantes, son importantes para comunidades rurales. Peroél no es elúnico que opina de esta forma. "si la econoía no se va movilizando entonces va ir decayendo la econoía de la poblacón. Sot: maía cuevas- dueña de negocio "pero si nos hace falta trabajar porque si no trabaja uno pues con que va a comer". La carta señala que los íderes locales sienten que no es justo especialmente con los restaurantes, hacerles que cierren sus comedores, ya que no hay una evidencia que estos son un factor significativo en el aumento de casos de coronavirus. En su reunón de ayer martes la junta de supervisores del condado de tehama decidó posponer la decisón de enviar la carta para lajunta del 21 de julio. Ellos quieren ver una carta con cifras ás actualizadas





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Condado de Tehema quiere más indecencia en decisiones por Covid-19



Líderes quieren pedirle al gobernador Newsom, más autonomía con respecto a sesiones en el ámbito económico. Esto frente a una eventual inclusión, en la lista de monitoreo.. Credit: KHSL Published 20 minutes ago