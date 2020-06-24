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Florida Senate Democrats announced a 'Step Back to Safety' plan
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:01s - Published
Florida Senate Democrats announced a 'Step Back to Safety' plan

Florida Senate Democrats announced a 'Step Back to Safety' plan

The rules are close to what Phase 1 looked like.

Restrictions, according to the plan, would be lifted once counties meet certain requirements.

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IN THE LAST 24 HOURS, THESTATE’S DEATH TOLL NOW STANDSJUST OVER 45-HUNDRED.FLORIDA’S MINORITY PARTY ISCALLING ON THE GOVERNOR TOROLLBACK HIS STATE REOPEN PLANAMID A SPIKE IN COVID CASES.THIS MORNING, SENATE DEMOCRATSANNOUNCED WHAT THEY’RE CALLING,A "STEP BACK TO SAFETY PLAN."THE RULES ARE CLOSE TO WHATPHASE ONE LOOKED LIKE.

BARS ANDNIGHTCLUBS WOULD CLOSE.

ALLBUSINESSES WOULD OPERATE AT 25PERCENT CAPACITY.

STUDENTS WOULDHAVE ONLINE OPTIONS AND WAIT ATLEAST ANOTHER MONTH BEFORERETURNING TO SCHOOLS.RESTRICTIONS WOULD THENLIFTED COUNTY-BY-COUNTY IFPOSITIVITY RATES REMAIN AT FIVEPERCENT FOR TWO WEEKS.(41-51) "if we don’t go backright now, it’s only going toget worse.

I promise you.

Thnumbers prove it.

We see ithappening right now.

The proofis in the pudding."WHILE SUPPORTERS AGREE... AROLLBACK OF ANY KIND WOULDLIKELY HURT THE ALREADY WEAKENEDECONOMY, LAWMAKERS SAY THEIROPTION IS BETTER THAN RISKINGANOTHER SHUTDOWN.

DESANTIS




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abc27

ABC 27 On Wednesday morning Senate Democrats announced their "Step Back to Safety" plan, calling for rules similar to Flor… https://t.co/teiY5Wn5aT 23 minutes ago


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