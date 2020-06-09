Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

How to keep your skin healthy while wearing a mask
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:50s - Published
How to keep your skin healthy while wearing a mask

How to keep your skin healthy while wearing a mask

JoAnn Francis Medical Esthetics Spa in West Palm Beach is working around the concerns of coronavirus to reach a broader audience.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

MEDICAL ESTHETICS IN WEST PALMBEACH SAYS THEYTO GROW THEIR BUSINESS ANDTHEIR OUTREACH BY TURNING TOSOCIAL MEDIA.

THEYLOT OF SKIN ISSUES COMPOUNDEDBY WEARING MASKS RIGHT NOW.THEYAND VIDEO CONFERENCING TO HELPNEW CUSTOMERS ALL OVER THEWORLIF YOUYOUYOU CAN STILL REACH OUT ANDHELP PEOPLE.

YOU GIVE, YOURECEIVE.

AND THATWHAT WE DID, THE INSTAGRAMLIVES, AND HOW CAN WE HELPSOMEBODY WHILE THEYTHEY ALSO OFFER A WORD OFADVICE - WEAR SUNSCREEN, EVENIF YOUTHOSE U-V RAYS CAN GET THROUGHTHE FABRIC AND HARM YOUR SKIN.IT'S 6:--, KANYE WEST ISPULLING THE PLUG ON HISPOLITICA




You Might Like


Tweets about this

lovely20013749

lovely RT @blufilterqatar: "I've been using the #blushowerfilter for 6 years now, it makes the water softer so it's less hairfall and less dry you… 34 minutes ago

OlivoraNG

Olivora There is beauty in everything it depends on the angle you look from. Gift your skin Clere creme to help rejuvenate… https://t.co/Tu4rOR1zTM 1 hour ago

PrestonDermato1

Preston Dermatology & Skin Surgery Center Keep Your #Skin Healthy - Schedule Your #SkinCancer Screening Today! The American Academy of Dermatology encourage… https://t.co/h0uRBSW69a 1 hour ago

blufilterqatar

blufiltershowerqatar "I've been using the #blushowerfilter for 6 years now, it makes the water softer so it's less hairfall and less dry… https://t.co/P3FSFtl29c 2 hours ago

_forallen

allen is my bub | るびち RT @selmwater: youre sad? water makes sure that everyone is healthy and far from dehydration, sickness and stress. water wants to keep ur… 2 hours ago

Bad_Girl_Bex

Furciferous Quaintrelle Bex™ 🇬🇧🇮🇲 🤍 Heads-up for all my fellow pale-faced followers, this is THE best SPF to use on ur face. No streaks or chalky resid… https://t.co/o2uQ6tpsS6 2 hours ago

pybff_gpn

Put Your Best Fork Forward RT @ijoys_rglls: drink 8-10 glasses of water everyday because it has no sugar & it helps you build muscle, keep your kidneys healthy, helps… 4 hours ago

ijoys_rglls

irish drink 8-10 glasses of water everyday because it has no sugar & it helps you build muscle, keep your kidneys healthy… https://t.co/uqwTmKjrws 4 hours ago


Related videos from verified sources

Pour Moi: Skincare based on your climate! [Video]

Pour Moi: Skincare based on your climate!

((SL Advertiser)) Pour Moi: Why you should be skincare according to your climate

Credit: ABC15 Arizona     Duration: 04:43Published
Pour Moi: Why you should switch up skincare according to your climate [Video]

Pour Moi: Why you should switch up skincare according to your climate

((SL Advertiser)) Pour Moi: Why you should be skincare according to your climate

Credit: ABC15 Arizona     Duration: 04:43Published
WEB EXTRA: How To Avoid Skin Irritation From Face Masks [Video]

WEB EXTRA: How To Avoid Skin Irritation From Face Masks

With masks as the new normal in many areas, you’re probably aware they are not always comfortable and can irritate your skin. Here are some tips on how to keep the skin on your face healthy during..

Credit: CBS4 Miami     Duration: 00:54Published