Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Hong Kong's third wave linked to easing restrictions
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:31s - Published
Hong Kong's third wave linked to easing restrictions

Hong Kong's third wave linked to easing restrictions

Health experts in Hong Kong say the city's third wave of coronavirus cases is linked to easing restrictions.

19 new cases were reported Wednesday, the same day Hong Kong rolled out its most severe restrictions since the pandemic began.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

COVID-19 INFECTIONS IS LINKEDTO THE EASING OF SOCIALDISTANCING GUIDELINES.19 NEW CASES WERE REPORTEDWEDNESDAY -- THE SAME DAY HONGKONG ROLLED OUT ITS MOST SEVERERESTRICTIONS SINCE THE PANDEMICBEGAN.RESTAURANTS ARE NOW CLOSED FROM6 PM TO 5 AM THE NEXT DAY, ANDGATHERINGS ARE LIMITED TO NOMORE THAN 4 PEOPLE.AND BARS, GYMS AND POOLS ARENOW CLOSED FOR AT LEAST A WEEK.THE GOVERNMENT HAS ALSO MADEMASKS MANDATORY ON ALL PUBLICTRANSPORTATION.THIS MORNING..THE CORONAVIRUS CRISIS IS




You Might Like


Tweets about this