Hong Kong's third wave linked to easing restrictions

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COVID-19 INFECTIONS IS LINKEDTO THE EASING OF SOCIALDISTANCING GUIDELINES.19 NEW CASES WERE REPORTEDWEDNESDAY -- THE SAME DAY HONGKONG ROLLED OUT ITS MOST SEVERERESTRICTIONS SINCE THE PANDEMICBEGAN.RESTAURANTS ARE NOW CLOSED FROM6 PM TO 5 AM THE NEXT DAY, ANDGATHERINGS ARE LIMITED TO NOMORE THAN 4 PEOPLE.AND BARS, GYMS AND POOLS ARENOW CLOSED FOR AT LEAST A WEEK.THE GOVERNMENT HAS ALSO MADEMASKS MANDATORY ON ALL PUBLICTRANSPORTATION.THIS MORNING..THE CORONAVIRUS CRISIS IS
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