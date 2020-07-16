Plea to remove the capacity cap on churches

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SUPREME COURT TO LIFT THECAPACITY CAP ON CHURCHES IN THESTATE."CALVARY CHAPEL DAYTON VALLEY"IS SUING THE STATE--- CALLINGITS REOPENING PLANUNCONSTITUTIONAL.THE CHURCH APPEALED TO THE 9THCIRCUIT LAST MONTH AFTER AFEDERAL JUDGE IN NEVADA UPHELDTHE STATE'S POLICY.UNDER PHASE TWO ---CASINOS AREALLOWED TO OPERATE AT 50PERCENT CAPACITY BUT CHURCHESARE NOT ALLOWED TO HAVE MORETHAN 50 PEOPLE INSIDE AT ATIME.THE CHURCH IS ARGUING THAT THEYSHOULD BE ALLOWED TO OPEN AT 50PERCENT CAPACITY AS WELL.NEVADA NOW HAS MORE THAN 30THOUSAND CASES OF THE
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