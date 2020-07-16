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Plea to remove the capacity cap on churches
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:33s - Published
Plea to remove the capacity cap on churches

Plea to remove the capacity cap on churches

A church in Dayton Nevada wants the US Supreme Court to lift the capacity cap on churches in the state.

Calvary Chapel Dayton Valley is suing the state, calling its reopening plan unconstitutional.

The church appealed to the 9th circuit last month after a federal judge in Nevada upheld the state's policy.

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SUPREME COURT TO LIFT THECAPACITY CAP ON CHURCHES IN THESTATE."CALVARY CHAPEL DAYTON VALLEY"IS SUING THE STATE--- CALLINGITS REOPENING PLANUNCONSTITUTIONAL.THE CHURCH APPEALED TO THE 9THCIRCUIT LAST MONTH AFTER AFEDERAL JUDGE IN NEVADA UPHELDTHE STATE'S POLICY.UNDER PHASE TWO ---CASINOS AREALLOWED TO OPERATE AT 50PERCENT CAPACITY BUT CHURCHESARE NOT ALLOWED TO HAVE MORETHAN 50 PEOPLE INSIDE AT ATIME.THE CHURCH IS ARGUING THAT THEYSHOULD BE ALLOWED TO OPEN AT 50PERCENT CAPACITY AS WELL.NEVADA NOW HAS MORE THAN 30THOUSAND CASES OF THE




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cararuby

Pat Moran RT @GOPareHaters: Plea to remove the capacity cap on churches. #FuckStupid. Keep your dumb***at home and pray your don’t get the virus.… 1 week ago

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NoMoretRUMP Plea to remove the capacity cap on churches. #FuckStupid. Keep your dumb***at home and pray your don’t get the vi… https://t.co/8UioFa2N4m 1 week ago