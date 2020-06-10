Workers concerned over lack of OSHA COVID-19 guideance.

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FEDERAL COMPLAINTS ABOUTWORKPLACE SAFETY ISSUES RELATEDTO CORONAVIRUS.EMPLOYEE PROTECTIVEORGANIZATIONS-- WORKERSORGANIZATIONS-- ANDUNIONS...HAVE CRITICIZED OSHA'SGUIDANCE ON COVID- 19.THE AGENCY JUST RECENTLYUPDATED ITS GUIDANCE TO SUGGESTEMPLOYERS REQUIRE MASKSWHEREVER POSSIBLE.HERE IN OUR STATE -- SINCE MID-MARCH, NEVADA OSHA HAS ISSUED98 CITATIONS RESULTING FROMINVESTIGATIONS INTO COVID-19RELATED WORKPLACE SAFETYCOMPLAINTS RECEIVED BY THEIROFFICES.IF YOU SEE ISSUES IN YOURWORKPLACE-- ONE EMPLOYMENTLAWYER RECOMMENDS KEEPINGCAREFUL DOCUMENTATION ABOUT WHOYOU SPOKE TO AND WHAT YOUTALKED ABOUT.A NEW SCAM AMID THE PANDEMIC.SCAMMERS ARE TR
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