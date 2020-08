Troye Sivan : son nouvel EP explorera une période difficile de sa vie Video Credit: Wibbitz - Bang Entertainment - Duration: 00:55s - Published 2 weeks ago Troye Sivan : son nouvel EP explorera une période difficile de sa vie Troye Sivan : son nouvel EP explorera une période difficile de sa vie Troye Sivan a annoncé son cinquième EP 'In A Dream' et ne cache pas qu'écrire ce nouveau disque a été une expérience difficile. Le chanteur de 25 ans a effectivement dû explorer des moments pénibles de sa vie en composant ce nouvel opus. Il a expliqué sur ses réseaux sociaux : L'interprète de '1999' a également sorti son nouveau single 'Easy', dont le clip sera bientôt disponible à son tour. 0

