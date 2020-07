One Direction : leur cadeau aux fans pour les 10 ans du groupe ! Video Credit: Wibbitz - Bang Entertainment - Duration: 01:17s - Published 1 week ago One Direction : leur cadeau aux fans pour les 10 ans du groupe ! One Direction : leur cadeau aux fans pour les 10 ans du groupe ! Les Directioners peuvent se réjouir: malgré plusieurs années de silence, au cours desquelles les garçons du plus gros boys band au monde se sont chacun lancés dans des carrières solo à succès, les One Direction vont offrir un cadeau de taille à leurs fans pour les 10 ans du groupe. Le 23 juillet prochain, un site exclusif sera effectivement partagé sur la toile dans lequel les fans pourront retrouver du contenu inédit concernant les plus belles années du groupe. Simon Jones, le porte-parole des 1D, a partagé dans un communiqué : Une très bonne nouvelle pour les fans, bien que certains seront déçus puisque des rumeurs circulaient ces derniers temps selon lesquelles les chanteurs pourraient se réunir pour les 10 ans du groupe. Hélas, pas de réunion en vue, mais les Directioners pourront au moins se consoler en regardant la vidéo inédite qui sera également partagée pour cet anniversaire ! 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this