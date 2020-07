WAAY 31 en español 16 de julio Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 6 minutes ago WAAY 31 en español 16 de julio 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este jueves 16 de julio. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Alabama reporto casi mas de mil 900 casos nuevos de coronavirus. Ahora hay casi 60 mil 200 casos. Casi mitad de todos los casos fueron reportados en las ultimas 2 semanas. El estado añadio 17 muertes para un total de mil 200. Comenzamos con casos nuevos en la parte norte de alabama. Hay 5 mil 525 casos en la region del corredor del interestatal 65. La region reporto 140 casos nuevos y 1 nueva muerte desde ayer. Hay 24 muertes en el area. El area de sand mountain reporto 117 casos nuevos. Hay mas de 3 mil 900 casos y 23 muertes en el area. El shoals reporto 67 casos nuevos y 1 nueva muerte desde ayer. Ahora hay mas de 2 mil 300 casos. Hay 31 muertes en la region. Una orden estatal requerriendo el uso de mascarillas entro en vigor a las 5 de la tarde. Si hay excepciones como cuando estas haciendo ejercisio, comiendo y bebiendo, si tienes una condicion medicas y mas. Personas sin mascarillas pueden enfrentar un multa de 500 dolares o tiempo en la carcel. La oficina del sheriff para el condado de jackson y marshall dicen que no van a arrestar a personas que no usan mascarillas. En vez -- los oficiales van a tomar un enfoque educativo para fomentar el uso de mascaras. En medio de cierres generalizados entre empresas y restaurantes desde marzo debido al coronavirus, un restaurante de huntsville ha permanecido abierto, pero sigue teniendo problemas con los negocios lentos. El encaragado del mocajete mexican grill nos dice como la pandemia los han impactado y las precauciones que estan tomando. Genaro padilla dice que a pesar de haber solicitado ayuda financiera, el no ha recibido ninguna ayuda. Hoy un nuevo programa llamado revive alabama empezo a tomar aplicaciones. Negocios pueden solicitar para una beca de hasta 15 mil dolares. El dinero tiene que cubrir costos causado por la pandemia. El periodo de aplicacion termina el 25 de julio a media noche. Las becas van a ser distribuida a negocios que aplican primero. 1.3 millones de personas en los estados unidos solicitaron para beneficios de desempleo por la primera vez. Alabama reporto mas de 20 mil 500 solicitudes. Mas de 14 mil de esas solicitudes son relacionadas al coronavirus. Mas de 3 mil 200 solicitudes fueron de la parte norte de alabama. El condado de madison reporto el numero mas alto con casi mil 300 solicitudes. El condado de morgan siguio con 400 solicitudes. Lawrence county tenia el numero mas bajo con 75 solicitudes. Waay 31's maria leal nos explica el impacto financiero latinos estan experimentando durante la pandemia. Las escuelas del condado de morgan anuncio su plan de reapertura. El primer dia de escuelas es el 12 de agosto. Padres tienen 3 opciones. Tradicional. Educaccion a distancia donde aprenden usando un programa virtual del distrito. Y clases virtuales con un programa de fuera del condado. Si escogen la opcion tradicional -- estudiantes y maestros tiene que usar mascarillas. Las escuelas tambien van a estar cerradas cada miercoles para limpieza. Clases van a ser en linea en esos dias. Padres con hijos en las escuelas del condado de marshall tienen 2 opciones. Virtual o tradicional. El distrito va proveer computadoras para estudiantes que lo necesitan para la opcion virtual. Clases tradicionales van a tener un horario escalonado al comienzo para acostumbrar a los estudiantes. Clases comienzan el 20 de agosto. Padres de las escuelas de huntsville tienen mas tiempo para decidir que van hacer el proximo año escolar. Padres tienen hasta el 24 de julio para matricularse a clases virtuales. Se espera que el consejo de educacion aprueba el programa de estudios esta noche. Padres tambien tienen la opcion de clases tradicionales. La superintendent e de las escuelas de huntsville dice que si un estudiante da positivo al coronavirus. La escuela completa va cerrar para limpieza. En esa reunion -- la directora del programa de ingls como segunda lengua espera aprender mas detalles sobre que van a hacer el proximo año escolar. Ella se reunio con padres hoy y ayer para responder a preguntas de padres. Estudiantes pueden esperar videos y mensajes de audio para ayudarlos. La directora dice que van a continuar a tener reuniones virtuales cada semana para discutir formas de educar a estudiantes en su programa desde sus casas. Bueno eso es todo por hoy. Para mas informacion puedes visitar nuestra pagina de web waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles incluyendo un reportaje sobre preocupaciones sobre personas que no estan haciendo cuarentena mientras esperan sus resultados de pruebas de coronavirus. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de lunes a viernes. Que tengan un buen





