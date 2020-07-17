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NYSPHSAA to delay fall season until September 21st
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:32s - Published
NYSPHSAA to delay fall season until September 21st

NYSPHSAA to delay fall season until September 21st

If teams can't play on September 21st, the fall season could be moved to March 2021.

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HIGH SCHOOL FALLSPORTS WON'T BEGINSTATEWIDE UNTIL ATLEAST SEPTEMBER21ST.

THAT HINGESUPON SCHOOLSREOPENING TO STARTTHE UPCOMINGACADEMIC YEAR.

THEFOUR-WEEK DELAY ISDRVEN BY ACADEMICS,NOT THE PANDEMIC."IT'S IN THE BESTINTEREST OF OURMEMBER SCHOOLSAND OUR STUDENTATHLETES TO TAKE APAUSE, MAKE SURESCHOOLS CANREOPEN, MAKE SURESTUDENTS CAN TAKECARE OF ACADEMICSFIRST AND FOREMOST,AND AT THAT POINT,IMPLEMENT ANATHLETIC PROGRAM."IF THE SEPTEMBER21ST START CAN'T BEMET THEN ACONDENSED SEASONPLAN GOES INTOEFFECT.

THATSLATES WINTERSPORTS FOR JANUARYTHROUGH MARCH.AND SPRING SPORTSFOR APRIL THROUGHJUNE.

BUT FALLSPORTS DROP RIGHTINTO THE MIDDLEFROM MARCH FIRSTTO MID MAY.

WHICHCOULD FORCE MULTI-SPORT ATHLETES TOMAKE A CHOICE."THAT IS A TOUGH LIKESITUATION BECAUSEJUST YOU HAVE TOTHINK FOR THE TEAMAND NOT AS MUCH OFYOURSELFSOMETIMES, LIKEWHAT'S GOING TOHELP THE TEAM BESTTO GET TO THATFURTHER PUSH?"ON THE INDIVIDUALFRONT RECRUITINGBECOMES ANOTHERHURDLE FOR THECLASS OF 2021.

BUTTHE SHIFT INSCHEDULING ANDPROTOCOLS COMESFROM THE TOPDOWN.

SO ANYEXPOSURE FOR ISGOOD EXPOSURE."TO HAVE THEOPPORTUNITY TO PLAYGAMES AND GET FIVE,SIX, SEVEN GAMES INBEFORE THAT TIME, ITHINK THAT'LL BE AGOOD EVALUATIONFOR THEM TO SEE IFTHEY WANT TO OFFERTHEM ASCHOLARSHIP."MONSIGNOR MARTINAND CATHOLICSCHOOLS STATEWIDEHAVE NOTANNOUNCED ANYDELAYS FOR THE FALLYET.BUT THE MI




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