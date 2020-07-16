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Financial Focus for July 16, 2020
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:52s - Published
Financial Focus for July 16, 2020

Financial Focus for July 16, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

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DOW DOWN HALF A PERCENT.NASDAQ DOWN NEARLY ONE PERCENTSP500 DOWN SLIGHTLYAND GAMING...BOYD DOWN 2% CAESARS DOWN 1%MGM DOWN 3%LAS VEGAS SANDS DOWN 1% WYNNDOWN 2% RED ROCK RESORTS DOWN3%IN TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS...THE PANDEMIC COULD CAUSEBACK-TO- SCHOOL SALES THISFALL..TO TOP A RECORD-BREAKING "100-BILLION" DOLLARS.WITH MANY SCHOOLS TURNING TOONLINE CLASSES..., PARENTS AREBUYING MORE LAPTOPS, DESKTOPSAND COMPUTER ACCESSORIES.THE "NATIONAL RETAIL FEDERATIONREPORTS"...FAMILIES ON AVERAGE AREEXPECTED TO SPEND "7-HUNDREDAND 90 DOLLARS".FAMILIES WITH COLLEGE STUDENTSARE PROJECTED TO SPEND"1-THOUSAND AND 60 DOLLARS".NEXT ON 13 ACTION NEWS LIVE AT




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