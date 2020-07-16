Financial Focus for July 16, 2020

DOW DOWN HALF A PERCENT.NASDAQ DOWN NEARLY ONE PERCENTSP500 DOWN SLIGHTLYAND GAMING...BOYD DOWN 2% CAESARS DOWN 1%MGM DOWN 3%LAS VEGAS SANDS DOWN 1% WYNNDOWN 2% RED ROCK RESORTS DOWN3%IN TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS...THE PANDEMIC COULD CAUSEBACK-TO- SCHOOL SALES THISFALL..TO TOP A RECORD-BREAKING "100-BILLION" DOLLARS.WITH MANY SCHOOLS TURNING TOONLINE CLASSES..., PARENTS AREBUYING MORE LAPTOPS, DESKTOPSAND COMPUTER ACCESSORIES.THE "NATIONAL RETAIL FEDERATIONREPORTS"...FAMILIES ON AVERAGE AREEXPECTED TO SPEND "7-HUNDREDAND 90 DOLLARS".FAMILIES WITH COLLEGE STUDENTSARE PROJECTED TO SPEND"1-THOUSAND AND 60 DOLLARS".NEXT ON 13 ACTION NEWS LIVE AT
Equity benchmark indices traded over one per cent higher during early hours on July 15 tracking positive global trends with gains led by IT and financials stocks. At 10:15 am, the BSE SandP Sensex was..