Der neue Volkswagen Golf - Highlights Video Credit: AutoMotoTV Deutschland - Duration: 02:33s - Published 2 minutes ago Der neue Volkswagen Golf - Highlights Der Golf VIII baut auf derselben MQB-Plattform auf wie sein Vorgänger. Dementsprechend sind dei Abmessungen sehr ähnlich, nur bei der Höhe baut Generation 8 in schönem Kontrast zum Elektro-Pendant ID.3 ab: Der Neue ist 4.284 Millimeter lang (+ 26 mm zum Vorgänger), 1.789 Millimeter breit (ohne Seitenspiegel / – 1 mm z. V.) und 1.456 Millimeter (- 36 mm z. V.) hoch. Der Radstand ist mit 2.636 Millimetern gleichgeblieben. Allerdings konnten die Stirnfläche auf 2,21 Quadratmeter und der Luftwiderstandsbeiwert von 0,3 auf 0,275 reduziert werden. Außerdem will VW das Fahrzeuggewicht um rund 50 Kilogramm gesenkt haben. 0

