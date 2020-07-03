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KSBW 8 Pet of the Week: Tiger!
Video Credit: KSBW - Duration: 00:57s - Published
KSBW 8 Pet of the Week: Tiger!

KSBW 8 Pet of the Week: Tiger!

Meet Tiger!

This four month old kitten is said to have a casual type of personality with a very cute purr.

Make an appointment to meet Tiger by visiting their website spcamc.org or giving them a call at (831) 373-2631.

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YOU TO MEET..."TIGER"".TIGER IS A 4 MONTHOLD KITTEN AT THE S-P-C-A MONTEREYCOUNTY...THEY SAY HE'S ACASUAL KIND OF GUYWITH SUPER SOFT FURAND A VERY CUTE PURR.THEY ALSO SAY HELOVES GIVING KITTENKISSES...IF YOU WOULD LIKETO MAKE ANAPPOINTMENT TO MEETTIGER...YOU CAN VISITSPCA-MC DOT ORG TOFILL OUT ANAPPOINTMENT REQUESTFORM...OR YOU CAN GIVETHEM A CALL AT 831-373-2631.AND HAPPENINGTOMORROW...THE SPCAPET FOOD BANK WILL BEDISTRIBUTING FREE PETFOOD FOR THOSE INNEED AT SEASIDE CITYHALL.THIS SATURDAY, JULY18 FROM 9:30 TO 11 INTHE MORNING.FOR MOREINFORMATION YOU CANVISIT SPCA-MC DOT ORGSLASH P-F-B.### YOUR SUNRISE TIM




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