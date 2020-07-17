Financial Focus for July 17, 2020

DOW DOWN SLIGHTLY.NASDAQ UP SLIGHTLY.SP500 UP SLIGHTLY.AND GAMING...BOYD GAMNG DOWN 1 PERCENT.CAESARS ENTERTAINMENT UP ABOUT1 PERCENT.MGM RESORTS DOWN 4 AND A HALFPERCENT.LAS VEGAS SANDS DOWN 2 PERCENT.WYNN RESORTS DOWN 2 PERCENT.RED ROCK RESORTS DOWN MORE THAN4 PERCENT.BANKS ARE PREPARING FOR ARECESSION...THAT COULD LAST WELL INTO20-22.BANK OF AMERICA SAYS...CONSUMERS WERE RELATIVELY OKAYDURING THE FIRST FEW MONTHS OFTHE RECESSION...THANKS TO UNEMPLOYMENT BENEFITSAND STIMULUS PAYMENTS.BUT SINCE THOSE BENEFITS AREDISAPPEARING...AND UNEMPLOYMENT IS STILLHISTORICALLY HIGH...PEOPLE CAN EXPECT TO FEELHARSHER EFFECTS FROM THERECESSION.HOWEVER...OTHER BANKS ESTIMATED THERECESSION WOULD END BEFORE20-22...TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..MAINTAINING VEHICLES--- WHILE
Equity benchmark indices traded over one per cent higher during early hours on July 15 tracking positive global trends with gains led by IT and financials stocks. At 10:15 am, the BSE SandP Sensex was..