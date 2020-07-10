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COVID 19 an mental health
Video Credit: WAPT - Duration: 02:30s - Published
COVID 19 an mental health

COVID 19 an mental health

As coronavirus cases contine to spike in Mississppi,there's the mental impact of the pandemic.

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THE LAST 4 MONTHS HAVE BEENTOUGH... A LOT OF PEOPLE HAVETRIED TO MAKE THE BESTOF THIS NEW NORMAL, BUT IT'S NOTTHAT EASYFOR MANY OTHERS...AND WITH NO END IN SIGHT TO THISPANDEMIC,COUNCELORS ARE TRYING TO HELPPEOPLELEARN TO FIND A LEVEL OF WELLBEING... RICK MCMULLAN IS A COUNCELORWITHREGION 8 MENTAL HEALTHSERVICES...AND HE HAS BEEN HELPING PEOPLECOPEWITH THE PANDEMIC...OFTEN THAT STARTS WITH THOSE WHOFIND OUT THEY HAVE THE VIRUS...THERE'S GOING TO BE OF COURSE A,AN INCREASE IN ANXIETY LEVEL.UM, THERE'S GOING TO BE UH,PERHAPSUH, DISBELIEF OR SHOCK, OFCOURSE.

UM...CERTAINLY THERE UMOFTEN IS GOING TO BEDEPRESSION THAT MAY FOLLOW THATANXIETYMCMULLAN SAYS THERE IS ALSOANOTHEREMOTION AT THE FOREFRONT FORSOMEPEOPLE HE SEES...AND THAT'SFEAR...THE UH, CONTAIGOUSNESS OF THISPARTICULAR UM CORONAVIRUS UM,IS, IS...UNIQUE, ANDNEW.

AND SO THERE IS SO MUCHTHAT'S NOT KNOWNAND THE UNKNOWN IS CREATINGANXIETYAROUND EVEN WEARING A MASK TOKEEP THEM,AND OTHERS SAFE...THEY MAY UH, PERCIEVE THAT ASSOMEONE TRYING TO CONTROL THEM,AS AN OUTSIDE FORCE AGAINSTTHEIR WILLAND EVEN WITH THE VIRUSSPREADING...MAKING PEOPLE SICK,ANDTAKING LIVES...MCMULLAN SAYSSOME BELIEVE THIS IS ALL AHOAX...SOME PEOPLE ARE USING THAT AS ADEFENSE MECHANISM TO UH, TOAVOID UH, COPING WITH THEREALITY OF WHAT'S GOING ON RICKSAYS THIS ALL SHOWS HOWIMPORTANTIT IS TO MANAGE YOUR STRESSLEVELS DURINGTHIS PANDEMIC...NOT JUST FOR YOUR OWN WELLBEING...BUTFOR YOUR FAMILY TOO...BE MORE RESILLIANT, AND MORE UM,MORE STEADY ANDGROUNDED FOR YOUR CHILDREN HESAYS REASSURE THEM THEY ARE SAFEAND LOVED...THOSE SAME TIPS APPLY TO THOSEWHO ARETEACHERS, COACHES, AND ROLEMODELS... AND IF YOU ARE ANXIOUSABOUT THE TIMES WE'RELIVING THROUGH...MCMULLAN, SAYSTHINK ABOUT A STRESS MANAGEMENTROUTINE... IF YOU OR SOMEONE YOU KNOW NEEDSHELP... YOU CAN CALL ONE OF THENUMBERS ON YOUR SCREENMCMULLAN SAYS PEOPLE ARERECIVINGCOUNSELING THROUGH REGION 8MENTAL HEALTHSERVICES WITH A COUPLE OFOPTIONS...TRADITIONAL IN PERSONSESSIONS, ASWELL AS THROUGH TELE-HEALTH...TROY JOHNSON...16 WAPT NEWS AT10... AT LEAST THREE ELECTED OFFICIALSARE IN THE HOSPITAL TONIGHT WITHCOMP




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WorldNews - Published Also reported by •Belfast Telegraph


Mental health pressures ease as COVID restrictions come off

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SamuelEkeke5

Samuel Ekeke RT @UNICEF: How are you feeling? It's important to take a moment to check in with yourself. Join us now for a discussion on mental health… 12 seconds ago

Roxie323

Roxie RT @Chicago_Reader: With the unemployment rate at 13.3 percent and suicide risk on the rise, mental health has never been more fragile. htt… 13 seconds ago

Lydiaines8

Lydia ines RT @SteveGutzler: Don't let the beast (COVID-19) beat you, fight back! Take a punch and counter-punch with ways to keep your mental health… 17 seconds ago

JenSchweigert

Jenny Schweigert 🇺🇲✌️ @JoannaLidback Trust me, I've been there! ❤️ Here is how I came to my current conclusion (results may vary for ever… https://t.co/ZSUbDzzVI2 7 minutes ago

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Leslie Gura RT @UNC_Health_Care: The "Heroes Health" app is free & helps support the mental health of first responders & healthcare workers during the… 8 minutes ago

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Matthew Taylor RT @TheSADAG: For #MandelaDay SADAG are calling for Mental Health Support. COVID-19 has had an unprecedented Mental Health impact on South… 9 minutes ago

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Matt Downton RT @WGHealthandCare: If you are worried about your mental health, please seek help. visit https://t.co/8xGaL3m4Ia or If you need to speak… 9 minutes ago

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APPORTIS Plenty of mental health resources available for those struggling with COVID https://t.co/IRbH6UUL5c by @wtov9 10 minutes ago


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