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'Rosie the Riveter' making face masks
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:42s - Published
'Rosie the Riveter' making face masks
'Rosie the Riveter' making face masks amid COVID-19 pandemic.
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BOEING -- IS NOW ON THEFRONTLINES OF THE CORONAVIRUS-- MAKING MASKS.ABC'S DAVID WRIGHT HAS HERSTORY.SOT MAE 5;35 (ISO CAM) I'M 94YEARS OLD AND WELL ANDHEALTHY.THANK GOD.[GFX 1] MAE KRIER WAS JUST 17WHEN PEARL HARBOR WAS BOMBED.SOT MAE 2;19 (TWO CAM) I BUILTB17S AND B29S AT BOEING INSEATTLE DURING WORLD WAR TWO.AND DURING THE KOREAN WAR, IWORKED DURING THE KOREAN WAR.NATS ROSIE RIVETER SONG (MUSICFROM SONG) - [GFX 2] SHE'S ONEOF HUNDREDS OF AMERICAN WOMENWHO BECAME HEROES ON THE"ROSIE THE RIVETER"?IMMORTALIZED IN POSTER?

ANDSONG!

NATS (SONG UP FULL) SHE'SMAKING HISTORY, WORKING FORVICTORY, ROSIE THE RIVETER?KRIER IS STILL WORKING TODAY?SOT MAE I USED TO WORK WITH THERIVET GUN NOW I'M WORKING WITHTHE SEWING MACHINE.?

MAKING FACEMASKS THESE DAYS!MORE THAN 300, SO FAR.SOT MAE 4;07 (TWO SHOT) I HAVEA VARIETY - THIS ONES MYFAVORITE.THE POLKA DOT BANDANA?

HELPFULTO ROSIE FOR KEEPING ONE'SHAIR OUT OF THE MACHINERY?

NOWHAS AN ENTIRELY NEW PURPOSE INTHE AGE OF COVID-19.SOT MAE 7;59 (ISO CAM) IT SEEMSTO ME THAT WEARING A LITTLEFACEMASK IS NOT A BIGSACRIFICE, BUT THAT'S MYOPINION.THE MESSAGE STILL THE SAME?16;17;00 (ISO CAM) DW: I THINKYOU'RE GOING TO HAVE TO MAKE ANEW POSTER WITH ONE OF THESE"WE CAN DO IT!" IF WE ALL DOOUR PART.GINA HAS ANOTHER LOOK AT YOURFORECAST.STAY WITH US.




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RobertS78632491

Robert Sands ☑️ The original "Rosie the Riveter" Rolls-up her sleeves from building WWII bombers to returning to the front lines… https://t.co/D92VFhYVO8 17 hours ago

pacificparks

Pacific Historic Parks Great story about a 94-year-old woman and one of the original Rosie the Riveters in World War II, now making face m… https://t.co/RYXEVyZpse 6 days ago


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