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Things to know this week in Las Vegas
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:02s - Published
Things to know this week in Las Vegas
Things to know this week in Las Vegas for the week starting July 19, 2020.
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'LOTUS OF SIAM' PLANS TO REOPENTHEIR LOCATION NEAR SAHARA ANDMARYLAND TOMORROW FOR CURBSIDEDELIVERY.THEIR FLAMINGO LOCATION WILLSTILL BE CLOSED FORRENOVATIONS.DINE-IN SERVICE IS CLOSED AS APRECAUTION BECAUSE OF COVID-19CONCERNS.THE SIXTH ANNUAL SMARTS ANDSMILES DENTAL CARE FAIR BEGINSTOMORROW.THE RONALD MC-DONALD CAREMOBILE WILL PROVIDE DENTALSERVICES AND EDUCATION TOCHILDREN AND FAMILIES.IT WILL BE AT THE NEVADA HEALTHCENTERS THROUGH FRIDAY.APPOINTMENTS ARE REQUIRED -HOURS ARE FROM 8 AM TO 5 PM.WE HAVE THE NUMBER ON KTNV DOTCOM.KIDS WILL ALSO RECEIVE A FREEBACKPACK FULL OF SCHOOLSUPPLIES.A POP-UP HOMELESS CONNECT EVENTWILL BE HELD TUESDAY.IT'S FROM 9 A-M TO NOON AT THEPARADISE RECREATION CENTER.THERE WILL BE FREE SERVICES ANDRESOURCES TO PEOPLEEXPERIENCING HOMELESSNESS.PEOPLE CAN PICK UP PPE'S,HYGIENE KITS AND BASIC MEDICALCARE.A POLITICAL AND SAFETY ISSUE IN




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