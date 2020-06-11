Amber Alert: Missing Pasco County 9-year-old

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I’M GETTING YOUR QUESTIONSANSWERED, COMING UP.(AD LIB TOSS TO WX)WE HAVE BREAKING NEWS JUST INTOTHE FOX 4 NEWSROOM -- AN AMBERALERT HAS BEEN ISSUED FOR9-YEAR-OLD MICHAEL MORRIS, FROMHOLIDAY FLORIDA.
THIS IS INPASCO COUNTY.
INVESTIGTORSBELIEVE HE IS WITH A MAN NAMEDHARA-LAMPOS SAVO-POULOS.
THEYMAY BE IN A 2011, WHITE NISSANVERSA..
WITH A FLORIDA TAGNUMBER P-C-W-H-ZERO-1.MICHAEL WAS LAST SEEN WEARING ABLACK T-SHIRT AND WHITE SHORTS.INVESTIGATORS SAY HE HAS
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