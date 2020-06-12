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Strike for Black Lives Preview
Video Credit: KTXL - Duration: 00:29s - Published
Strike for Black Lives Preview
Martina Del Bonta reports
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ON THE NEW JERSEY FEDERALBRANCH DANIELS A STUDENT ATTHE CATHOLIC UNIVERSITY OFAMERICA.I'M ASHLEIGH MAY CALLSTRIKE FOR BLACK LIVES ISEXPECTED TO TAKE PLACE TODAYPEOPLE MORE THAN 2 DOZENCITIES ARE BEING TOLD TO WALKOFF THE JOB MUST DEMAND FORSYSTEM CHANGE.

A DEMONSTRATIONIS EXPECTED TO BE HELD INFRONT OF THE S E I U 2015LABOR UNION IN WESTSACRAMENTO.

THOSE WHO CAN'TSTRIKE FOR A FULL DAY AREENCOURAGED TO WALK OUT FORABOUT 8 MINUTES AND 46 SECONDSTHE AMOUNT OF TIME.

AMINNEAPOLIS POLICE OFFICERKNELT ON GEORGE FLOYD'S NECK,NUMEROUS UNIONS REPORTEDLYSUPPORT THE ACTION.

THE U.S.HAS BROKEN A SINGLE-DAY RECORDFOR NEW CORONAVIRUS CASES




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