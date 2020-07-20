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Amber Alert for 9 year old in Pasco County
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:39s - Published
Amber Alert for 9 year old in Pasco County

Amber Alert for 9 year old in Pasco County

An Amber aAlert has been issued for a 9 year old Pasco County boy who may be with a man traveling in a 2011 white Nissan Versa.

If spotted do not approach call 911 instead.

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I’M GETTING YOUR QUESTIONSANSWERED, COMING UP.(AD LIB TOSS TO WX)WE HAVE BREAKING NEWS JUST INTOTHE FOX 4 NEWSROOM -- AN AMBERALERT HAS BEEN ISSUED FO9-YEAR-OLD MICHAEL MORRIS, FROMHOLIDAY FLORIDA.

THIS IS IPASCO COUNTY.

INVESTIGTORSBELIEVE HE IS WITH A MAN NAMEDHARA-LAMPOS SAVO-POULOS.

THEMAY BE IN A 2011, WHITE NISSANVERSA..

WITH A FLORIDA TAGNUMBER P-C-W-H-ZERO-1.MICHAEL WAS LAST SEEN WEARING ABLACK T-SHIRT AND WHITE SHORTS.INVESTIGATORS SAY HE H




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