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140 school nurses, health technicians furloughed in Palm Beach County
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:16s - Published
140 school nurses, health technicians furloughed in Palm Beach County

140 school nurses, health technicians furloughed in Palm Beach County

School nurses will be furloughed as a result of last week's decision to begin the year with virtual learning, the Health Care District of Palm Beach County announced Monday.

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UNCERTAINTY IS IMPACTING MORETHAN 100 SCHOOL NURSES ANDHEALTH TECHNICIANS.

WPTVNEWSCHANNEL 5'S TODD WILSONWITH A LOOK AT THE DECISION TOFURLOUGH THE NURSES - DURINGTHIS COVID-19 PANDEMIC.<< (TODD ON CAM)) HERE ATSCHOOL DISTRICT HEADQUARTERSIN PALM BEACH COUNTY - ITSJUST NOT CLEAR WHEN STUDENTSWILL GET BACK ON CAMPUS.

THEDISTRICT'S SEEKING STATEAPPROVAL ON STARTING THE NEWACADEMIC YEAR WITH REMOTELEARNING.

((VO)) IT'S NOW LETO THE HEALTH CARE DISTRICT OFPALM BEACH COUNTY TOTEMPORARILY FUROUGH FULL-TIMEREGISTERED NURSES AND HEALTHTECHNICIANS IN THE SCHOOHEALTH PROGRAM.

A DECISION THEHEALTH CARE DISTRICT CALLS"DIFFICULT" BUT SAY IS NEEDEDUNTIL SCHOOL NURSES ARE CALLUPON TO RETURN TO WORK((QUOTE)) IN A STATEMENT - ASPOKEPERSON TELLS US THE"HEALTH CARE DISTRICT REMAINSCOMMITTED TO THE SCHOOL HEALTHPROGRAM AND ONCE THE SCHOOLDISTRICT RELEASES ITS PLAN TORETURN TO SCHOOL, THE HEALTHCARE DISTRICT WILL RESPONDACCORDINGLY.

((TODD ON CAM))THAT DETAIL REMAINS AN UNKNOTONIGHT.

RIGHT NOW PALM BEACHCOUNTY SCHOOLS ARE STILLTRYING TO DETERMINE AN EXACTSTART DATE TO THE NEW YEAR -WHICH AGAIN WILL BEGIN WITHDISTANCE LEARNING.

THE SCHOOLNURSE FURLOUGHS BEGIN ONAUGUST 3RD.




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